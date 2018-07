La vidéo de Nike sur la deuxième étoile de Champion du monde

La France devenue championne du monde de football après sa victoire contre la Croatie (4-2), l'équipementier Nike a mis en ligne une vidéo saisissante dans laquelle on peut voir le maillot des Bleus flanqué de son historique deuxième étoile.

D'une durée d'à peine 24 secondes, on peut ainsi voir plusieurs machines à coudre s'activant à toute vitesse pour tracer, au millimètre près, le symbole tant mérité de la victoire.

Une publicité tout en sobriété qui annonce que le maillot deux étoiles des Bleus sera bientôt disponible sur le site de Nike et sur celui de la Fédération française de football (fff.fr).

Nul doute que les supporters seront très nombreux à se précipiter dans les boutiques officielles de Nike et de l’Equipe de France dans les prochains jours pour revêtir le fameux maillot et signifier ainsi, à la ville et au monde, qu'ils sont doubles champions du monde.