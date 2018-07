«It’s coming home» : quand Paul Pogba se moque des Anglais

Décriée depuis une semaine outre-Manche, l'équipe de France a pris sa revanche, dimanche, en battant 4-2 la Croatie en finale de la Coupe du monde.

L'auteur d'un des buts de la soirée, le milieu de terrain et joueur de Manchester United Paul Pogba n'a pas hésité à chambrer les Anglais et leur mauvaise foi sur Instagram.

Dans une petite dédicace à son pays d'adoption, Paul Pogba a repris l'hymne des Three Lions, «It’s coming home» tout en serrant fort contre lui la coupe qu'il s'apprête à rapporter en France.

Avant d'ajouter : «No, respect, just kidding, just kidding, sorry, just kidding». Soit un «non, respect, je plaisante, je plaisante, désolé, je plaisante».

Des excuses que pourra apprécier l'Angleterre, 4e de la compétition.