La gaffe en direct de Paul Pogba auprès d'Anne-Claire Coudray

Interviewé en direct sur TF1, Paul Pogba s'est amusé à taquiner la journaliste Anne-Claire Coudray, présentatrice de l'émission d'après-match. Sauf que la pique du Tricolore s'adressait plutôt à Anne-Sophie Lapix, sa confrère de la chaine concurrente.

Après l'explosion de joie de l'équipe de France dans les vestiaires, les champions du monde sont revenus au devant des caméras pour répondre aux questions des journalistes. Et Paul Pogba a fait le show.

Sur l'antenne de TF1, le milieu de terrain tricolore s'est d'abord amusé à complimenter Anne-Claire Coudray, la présentatrice de l'émission. Quelques flatteries amusées, avant d'enchaîner avec une boutade, assortie d'une pointe de sarcasme.

CONFESSION





En direct sur @TF1, Paul Pogba a révélé être le fan n°1 de @ACCoudray... mais il semblerait en fait qu'il se soit trompé de présentatrice de JT





C'est une scène déjà MYTHIQUE de la TV, regardez ▼▼ https://t.co/TKxKRYRqrK — Téléfoot (@telefoot_TF1) 15 juillet 2018

«J'avais regardé un truc, j'avais entendu un petit truc, qui m'avait un tout petit peu piqué, c'était "on va regarder des milliardaires courir après un ballon"», lui a-t-il répondu. Sauf que le footballeur s'adresse ici à la mauvaise personne. Son message était en effet adressé à la présentatrice du JT de France 2, Anne-Sophie Lapix sur la chaîne concurrente.

En juin dernier, alors qu'elle introduisait une enquête sur l'argent dans le football, la journaliste de la deuxième chaîne avait déclaré sur le plateau du «20 heures» : «la Coupe du monde de football débute demain et on va pouvoir regarder des milliardaires courir après un ballon». Une formule malheureuse et au ton moqueur qui avaient suscité de vives réactions de la part des internautes et la colère des passionnés du ballon rond. Anne-Sophie Lapix s'est finalement excusée, regrettant la violence suscitée par sa déclaration.

Chers twittos, chers amateurs de football. Je suis désolée d’avoir suscité autant d’émotion en lançant un sujet sur la place de l’argent dans le foot. Je n’ai aucun mépris pour le foot, les footballeurs et les sportifs, au contraire. Je vous souhaite une magnifique coupe du monde — Anne-Sophie Lapix (@aslapix) 14 juin 2018

«Au temps pour moi» : le champion du monde s'est finalement excusé, avec une bonne dose de compliments. Si Paul Pogba s'est retrouvé dans l'embarras, sa méprise ne l'aura pas empêché de faire passer son message. «Là elle est en train de regarder la télé cette personne, et voilà c'est un message que pour elle», a-t-il rétorqué en quittant discrètement le plateau.