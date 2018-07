Adil Rami raconte l'évacuation de l'hôtel des bleus à cause d'un extincteur

Suite à la victoire des Bleus face à l'Argentine le 30 Juin dernier, l'alarme a retenti dans l'hôtel d'Istra où ils étaient logés. Un extincteur serait la cause de cette évacuation nocturne.

Sur le plateau de l'émission de TF1 « Merci les bleus » Adil Rami a raconté cet épisode, qu'il a qualifié de « bêtise ».

Une quinzaine de joueurs de l'équipe de France s'étaient rendus au restaurant pour fêter la victoire avant de rentrer vers 4h du matin. Adil Rami, fidèle à lui-même, a préféré ensuite laisser ses coéquipiers pour jouer « nu » à « Fortnite » dans sa chambre.

Alors qu'Adil Rami est seul dans sa chambre avec un casque sur les oreilles, les bleus rentrés du restaurant se mettent en tête de pénétrer dans les chambres de l’étage. Benjamin Mendy, avec d’autres coéquipiers, commence alors à vouloir rentrer dans la chambre d’Adil Rami qui avait « remis [son] slip ».

« Quand ils sont entrés, ghostbuster »

Alors que « Ben bloque la porte avec son pied » en faisant mine de vouloir savoir ce que Adil Rami faisait, celui-ci dégoupille l'extincteur qu'il avait dans sa chambre. « Et là quand ils sont entrés, ghostbuster », le souci étant qu’il ne s’agissait pas de mousse mais de fumée. Le couloir complètement enfumé, les joueurs ne se voyaient même plus : « c’était une chicha ».

« Je me suis dit, je vais me faire virer »

« Tout le monde danse, on se tape dessus tellement on ne se voit pas », « Mais ça faisait mal pour respirer ». La sécurité évacue alors tout l’hôtel, en prévenant que la fumée est toxique. Toute l’équipe, le staff, les employés de l’hôtel et Didier Deschamps « en pyjama » se sont alors retrouvés dehors.

Adil Rami a alors craint pour sa place dans l'équipe : « quand je l’ai vu [Didier Deschamps] arriver vers nous, j'ai pensé que j'étais dans la merde ». Il n’aura finalement pas été sanctionné.