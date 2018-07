Neymar participe au « Neymar challenge »

Il a ainsi apporté sa contribution au #ChallengeDAFALTA, « le défi de la faute » en portugais, qui constite à imiter Neymar en train de tomber par terre pour obtenir une faute.

Dans la vidéo, on peut voir Neymar crier « Une, deux, trois : allez-y ! », puis une dizaine d'enfants se laissant tomber par terre. Le brésilien déclare alors, hilare : « Il y a coup-franc ! ».

Pendant le mondial en Russie, Neymar a passé quatorze minutes au sol, selon le média suisse RTS. Et des milliers d'internautes ont ainsi pris part au « Neymar challenge ».

The #NeymarChallenge has been taken to another level by @FOXSportsMX pic.twitter.com/zo7A97ll1R

