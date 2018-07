Ballon d'or : Kylian Mbappé cite Varane mais oublie Griezmann

Antoine Griezmann en voudra-t-il à Kylian Mbappé ? Interrogé par le magazine France Football sur l'identité du futur Ballon d'or 2018, ce dernier a omis de citer son coéquipier en équipe de France.

Si selon lui Raphaël Varane, qui a tout gagné avec le Real Madrid et les Bleus, possède selon lui une vraie chance, l'attaquant de l'Atletico Madrid, qui a pourtant remporté la Ligue Europa et s'était classé troisième du classement du Ballon d'or 2016.

« Sur une année de Coupe du monde, l'impact du Mondial est énorme car c'est la plus grande des compétitions », a estimé le footballeur. « Dans ma liste des favoris pour le Ballon d'Or, je mettrais forcément Cristiano Ronaldo (...) Il y aurait aussi Modric, Varane, qui a tout gagné, et Neymar, qui a fait une Coupe du monde et ne doit pas être réduit à l'homme des plongeons », a-t-il poursuivi. « Pour compléter, je pense que je me mettrais aussi. Mais quand on est amoureux du foot, c'est compliqué d'exclure Messi de cette liste. »

Elu meilleur jeune de la Coupe du monde, Kylian Mbappé possède une véritable chance de remporter le trophée individuel suprême du football. Seule l'élimination de son club, le PSG, en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, pourrait le pénaliser au moment des votes.