Quelle équipe de France pour l'Euro 2020 ?

Après l’exploit réalisé par les Bleus en Coupe du monde, Didier Deschamps a tout intérêt à conserver son onze de départ pour l’Euro 2020. Mais quelques changements pourraient intervenir d'ici là.

L’attaque

Olivier Giroud aura presque 34 ans en 2020, et son avenir en bleu est plus qu’incertain. Même s’il a joué un rôle important durant le Mondial 2018, l’attaquant a vu son temps de jeu diminuer en club, que ce soit à Arsenal puis à Chelsea. S’il venait à manquer à l’appel, il est fort probable que Kylian Mbappé le remplace dans l’axe.

Dans cette configuration, il n’est pas impossible de retrouver Ousmane Dembelé à droite et Thomas Lemar sur l’aile gauche. Connu pour la justesse de ses passes et la qualité de ses frappes sur coups de pied arrêtés, le néo-Madrilène de 22 ans a les qualités requises pour s'imposer comme l'un des leaders techniques des Bleus. Enfin, on retrouvera très certainement Antoine Griezmann en milieu offensif.

Malgré son temps de jeu très réduit sur la pelouse Russe, le marseillais Florian Thauvin a fait la différence au sein du groupe avec son attitude exemplaire, une qualité que "DD" apprécie tout particulièrement. Sauf blessure ou mauvaise saison, l'attaquant devrait figurer sur la liste des 23 en tant que remplaçant, tout comme le lyonnais Nabil fékir.

On peut également imaginer le retour d'Alexandre Lacazette, qui peut se satisfaire de sa première saison réalisée à Arsenal. Plus improbable, la présence de Dimitri Payet. Blessé avant le Mondial, l'Olympien aura 33 ans au moment de l’Euro 2020 et son avenir en bleu semble compromis.

Les milieux de terrain

La paire N’Golo Kanté-Paul Pogba au milieu a été déterminante pour l’équipe lors du Mondial et devrait rester telle quelle pour l'Euro.

Après une saison réussie au Bayern de Munich on s'attend à revoir sur le banc des remplaçants l'ancien lyonnais Corentin Tolisso, qui excelle dans la récupération de balle, la conservation et la relance, mais aussi Steven Nzonzi, préféré à Adrien Rabiot pour le Mondial 2018, et doublure de N'Golo Kanté.

Même si une place de titulaire est peu probable pour Blaise Matuidi, le milieu de terrain de la Juventus, qui aura 33 ans lors de l’Euro, pourrait également faire partie de l'aventure en tant que remplaçant dans l’entrejeu tricolore.

La défense

Du côté de la défense, il ne devrait pas y avoir de gros changements. Même s’ils sont tous les deux habitués à jouer dans l’axe, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez ont montré qu’ils avaient des qualités indéniables dans leur couloir et pourraient bien occuper ces postes à l’Euro.

La défense centrale ne bougera certainement pas non plus et devrait être composée, sauf blessure, de ces deux leaders, Samuel Umtiti et Raphaël Varane, buteurs respectivement face à la Belgique et l'Uruguay, qui ont prouvé que leur association était indispensable à l'équipe.

En dehors du fait que le défenseur Adil Rami aura 34 ans en 2020, l’Olympien a annoncé, après avoir été sacré champion du monde avec les Bleus, qu’il prenait sa retraite internationale. Celui qui a profité du forfait de Laurent Koscielny, pourrait bien être remplacé par le défenseur central de Manchester City, Aymeric Laporte.

Déçu de ne pas avoir été appelé par Didier Deschamps pour le Mondial 2018, il pourrait bien faire sa première apparition en équipe de France A pour l’Euro 2020.

Aymeric Laporte aurait rêvé de soulever la Coupe du monde avec les Bleus...https://t.co/Ct1NIv1SS8 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 23, 2018

Le jeune défenseur Dayot Upamecano, qui évolue actuellement dans l'équipe du RB Leipzig, pourrait bien lui aussi avoir sa place sur le banc. Considéré comme l’un des défenseurs centraux les plus prometteurs, il a multiplié les prestations de qualité dans son club et une convocation en équipe de France semble être la suite logique de son ascension fulgurante.

Sans surprise, on retrouvera très probablement de nouveau le latéral gauche de Manchester City Benjamin Mendy, qui a fait sa première en Coupe du monde contre le Danemark, le latéral droit monégasque Jibril Sidibé et le défenseur parisien Presnel Kimpembé.

Les gardiens

S'il y a bien un poste pour lequel Didier Deschamps ne devrait pas trop se poser de questions pour composer sa liste pour l’Euro, c’est bien celui de gardien, à une exception près.

Si la présence de Hugo Lloris et de Alphonse Areola va de soi, celle de Steve Mandanda l’est moins. Etant donné que le marseillais soufflera sa 35e bougie en 2020, « DD » pourrait bien le remplacer par le jeune gardien de 19 ans Alban Lafont, qui vient de s'engager avec l’AC Fiorentina.