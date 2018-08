Donald Trump se moque du basketteur LeBron James sur Twitter

Mardi, dans une interview accordée à CNN, LeBron James avait reproché au président de se servir du sport pour «diviser» les Américains en fonction de leur couleur de peau.

Il faisait référence à la polémique qui avait éclaté outre-Atlantique lorsque des joueurs de football américain avaient mis leur genou à terre durant l'hymne national, pour protester contre les violences policières.

«C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre, parce que je sais que c'est grâce au sport que j'ai côtoyé quelqu'un de blanc pour la première fois», avait alors confié le joueur de 33 ans, originaire de l'Ohio.

En réponse, Donald Trump s'est fendu d'un tweet cinglant : «Lebron James a été interviewé par l'homme le plus stupide de la télévision, (le présentateur de CNN) Don Lemon. Il a réussi à faire apparaître Lebron comme quelqu'un d'intelligent, ce qui n'est pas facile à faire.»

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 août 2018