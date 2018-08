L’équipe de France s’empare de la première place du classement FIFA

Sacrée championne du monde, la France prend la tête du classement Fifa, devant la Belgique, le Brésil et la Croatie.

Réactualisé ce jeudi par la Fédération internationale de football, le classement a été radicalement bouleversé par la Coupe du monde en Russie. La France a gagné six places par rapport au dernier classement et se retrouve désormais au sommet de la hiérarchie devant les Diables Rouges, demi-finalistes du Mondial 2018 et les Brésiliens, éliminés en quarts de finale.

Dans le top 10, on retrouve sans surprise la Croatie, finaliste du Mondial, qui se hisse en quatrième position en gagnant seize places, mais aussi l’Uruguay, l’Angleterre, le Portugal, la Suisse, ainsi que l’Espagne et le Danemark.