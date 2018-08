Un an après les premiers pas de Neymar, le Roudourou s’apprête à vivre le retour de Mbappe

Presque un an jour pour jour après la première apparition de Neymar sous le maillot du PSG, le stade qui accueille l’En Avant Guingamp s’apprête à vivre le retour d’une autre star parisienne en la personne de Kylian Mbappé.

Le Roudourou est-il en passe de devenir un lieu de pèlerinage pour les supporters du PSG ? C’est la petite histoire de cette deuxième journée de Ligue 1. L’année dernière, le 13 juillet 2017, les supporters Guingampais avaient eu l’opportunité de vivre le premier match de Neymar sous ses nouvelles couleurs. Un premier match attendu par l’Europe entière après le feuilleton qui avait tenu en haleine la planète football durant le mercato estival.

Arrivé à l’intersaison pour la somme astronomique de 222 millions d’euros, le Brésilien avait réalisé une prestation remarquée à Guingamp. Auteur d’un but et d’une passe décisive, le numéro 10 du PSG avait réussi son baptême du feu sous le maillot parisien. Il avait d’ailleurs reçu un accueil plutôt chaleureux de la part du public breton pour ses grands débuts dans notre championnat.

Mbappé dans le groupe pour le déplacement à Guingamp

Cette année, le PSG retrouve Guingamp très tôt dans la saison. Ce samedi à 17h, les hommes de Thomas Tuchel se déplacent sur la pelouse du Roudourou pour leur deuxième match de championnat. Après leur large victoire 3-0 la semaine dernière au Parc des Princes face à Caen les joueurs de la capitale vont avoir à cœur de poursuivre sur leur lancée. Et cette année, si Neymar était titulaire pour la première journée de Ligue 1, c’est une autre star de l’effectif XXL du PSG qui pourrait effectuer son retour sous la tunique parisienne.

Un groupe de 19 Parisiens pour le déplacement à Guingamp



Avec la première de @KehrerThilo et le retour de nos champions du monde !



#EAGPSG



#AllezParis pic.twitter.com/0m01JX8mte — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 17 août 2018

Le tout nouveau champion du monde Kylian Mbappé est en effet pour la première fois de la saison dans le groupe parisien pour ce premier déplacement. Le jeune attaquant français de 19 ans a repris l’entraînement seulement le 6 août dernier après trois semaines de vacances bien méritées. Ainsi, Mbappé n’a pas encore participé à la moindre minute de match avec le PSG cette saison.

Si sa titularisation samedi à Guingamp semble plus qu’improbable, son entraineur Thomas Tuchel pourrait lui permettre de retrouver doucement le rythme de la compétition. Le coach allemand pourrait en effet décider de faire rentrer en fin de match le nouveau numéro 7 parisien pour ainsi lui offrir ses premières minutes de la saison avec Paris. Pour le plus grand plaisir des supporters parisiens et certainement des 18 000 spectateurs du Roudourou.