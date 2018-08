Ronaldo, Modric et Salah nommés pour le prix du meilleur joueur UEFA de l’année

Le vainqueur sera annoncé jeudi prochain, à Monaco, en marge du tirage au sort des phases de groupes de la Ligue des Champions.

La lutte s’annonce serrée entre les trois finalistes. Cristiano Ronaldo, vainqueur de la dernière Ligue des Champions avec le Real Madrid, face au Liverpool de Mohamed Salah, a l’occasion de remporter ce titre individuel pour la troisième fois consécutive, la quatrième dans toute sa carrière après celui obtenu en 2014.

Modrić. Ronaldo. Salah.



Who deserves to be UEFA Men's Player of the Year 2017/18?



#UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 30 August pic.twitter.com/mLOo7bTTOz

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 20 août 2018