Polémique à l'US Open : coaché par l'arbitre, Nick Kyrgios bat Pierre-Hugues Herbert

«Je veux t'aider, je veux t'aider. Je sais de quoi tu es capable». Tel un coach prêt à tout pour remotiver son poulain, Mohamed Layani, l'arbitre suédois du match, a tout fait pour que le joueur de 23 ans ne baisse pas les bras. Et pour cause, la rencontre était loin d'être gagnée par Nick Kyrgios, mené 6-4, 3-0 face au Français Pierre-Hugues Herbert.

Never seen this before. Umpire had to get out of his chair and beg Nick Kyrgios to start trying in his match. pic.twitter.com/nk9k56yTrB

— Eric Hubbs (@BarstoolHubbs) 30 août 2018