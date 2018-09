Rafael Nadal - Juan Martin Del Potro, demi-finale de l'US Open : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Rafael Nadal et Juan Martin Del Potro s'affrontent vendredi 7 septembre en demi-finale de l'US Open 2018. Un choc à suivre en direct sur Eurosport 1 à partir de 22h.

Comme on se retrouve. Rafael Nadal et Juan Martin Del Potro s’affrontent vendredi pour une place en finale de l’US Open 2018. Un remake de la demi-finale de l’an passé remportée par le Majorquin et qui s’annonce serrée.

Rafa diminué ?

A condition que l’Espagnol ait récupéré de son dur combat en quarts face à Dominic Thiem. Car si Del Potro s’est qualifié en 3h30 face à John Isner (6-7, 6-3, 7-6, 6-2), le n°1 mondial a dû batailler pendant 4h49 pour renverser l’Autrichien (0-6, 6-4, 7-5, 6-7, 7-6), avec en prime un quatrième set qui a duré une heure et vingt minutes. Après une telle débauche d’énergie, ajoutée à ses matchs déjà éprouvants aux tours précédents (face à Karen Khachanov et Nikoloz Basilashvili), «Rafa» pourrait être diminué.

En particulier son genou droit, strappé au troisième tour et qui grince régulièrement en fin de saison. «J’aime ces matchs-là, mais en même temps vous vous sentez fatigué après, a confié le tenant du titre qui vise une 18e victoire dans un tournoi du Grand Chelem. Si je devais jouer demain, ce serait un facteur très important. Vendredi, j’espère que ça ne le sera pas, je pense que ça peut ne pas l’être.» A lui de bien récupérer.