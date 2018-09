Griezmann, Mbappé, Varane, Kanté… un Bleu Ballon d'or ?

Un Français va-t-il briser l’hégémonie de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi longue de dix ans ? Alors que la liste des trente nominés sera connue dans un mois (9 octobre), Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Raphaël Varane ou encore N’Golo Kanté, sacrés champions du monde avec les Bleus en Russie, peuvent prétendre au Ballon d’or.

Et succéder à Zinedine Zidane, dernier tricolore à avoir été récompensé en… 1998. Verdict au mois de décembre.

Antoine Griezmann

Son palmarès plaide à sa faveur. Sous le maillot de l’Atlético Madrid et de l’équipe de France, Antoine Griezmann a empilé les trophées. En club, il a remporté la Ligue Europa, avec un doublé inscrit en finale face à Marseille (3-0), puis la Supercoupe d’Europe contre le Real Madrid (4-2 a.p.), alors qu’en Bleu, il a été sacré champion du monde et désigné meilleur joueur de la finale, où il a été à l’origine du premier but avant de transformer un penalty. Difficile de faire mieux pour le natif de Mâcon, qui avait terminé sur la 3e marche du podium en 2016 derrière Ronaldo et Messi.

Kylian Mbappé

Il a mis le monde à ses pieds. Du haut de ses 19 ans, Kylian Mbappé a fait sensation en Russie, particulièrement en 8e de finale contre l’Argentine, marqué par son accélération flashée à plus de 32 km/h. Mais aussi son doublé précédant le 4e but tricolore inscrit en finale, qui a fait de lui à chaque fois le plus jeune joueur à réaliser ce genre de performances en Coupe du monde depuis le Roi Pelé. S’il a été élu meilleur jeune de la compétition, l’élimination du PSG dès les 8es de finale de la Ligue des champions pourrait néanmoins s’avérer préjudiciable malgré le quadruplé du club de la capitale dans l'Hexagone. Mais si ce n’est pas cette année, ce sera pour très bientôt.

Raphaël Varane

A 25 ans, il a déjà tout gagné. Cette saison, Raphaël Varane a garni son incroyable armoire à trophées d’une quatrième Ligue des champions et d’une Coupe du monde, en prenant à chaque sa fois une part prépondérante à ces succès. Au Real Madrid, il a profité du départ de Pepe pour devenir un titulaire indiscutable au côté de Sergio Ramos. Dans le même temps, il s'est imposé comme le véritable patron de l’arrière garde de l’équipe de France. Irréprochable sur le plan défensif, il a aussi été décisif avec son but de la tête en quarts de finale contre l’Uruguay. Beaucoup plus qu’un simple challenger.

N’Golo Kanté

Ce n’est pas qu’un «tricheur». N’Golo Kanté est avant tout un infatigable récupérateur de ballons et travailleur de l’ombre. Devenu l’un des chouchous du public, par sa timidité, sa discrétion et sa simplicité, il fait le bonheur de Chelsea et de l’équipe de France, où il est le rouage principal dans l’entrejeu. Et son abattage incessant a été l’une des clés du sacre en Russie. Ces qualités lui avaient déjà permis d’être désigné meilleur joueur du championnat anglais en 2016 et 2017. Petit par la taille, géant par le talent.