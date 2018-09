Le champion NBA Steph Curry a fait escale à Paris

Après l'Asie, le triple champion NBA Stephen Curry a lancé sa tournée européenne à Paris, jeudi 13 septembre. Sur place, il a été rejoint par Teddy Riner.

Le joueur de basket et le judoka partagent en effet le même sponsor, Under Armour. Une fois réunis, les deux athlètes ont embarqué sur une péniche dont le toit avait été transformé en terrain de basket pour une leçon de tir à trois points, la spécialité du meneur des Golden State Warriors.

Connu pour sa capacité à déclencher son tir à une vitesse ahurissante, et de n'importe quel endroit sur le terrain, le joueur d'1,90m, deux fois lauréat du trophée de MVP (Most Valuable Player) de la saison régulière, n'a pas usurpé sa légende. Après ça, il s'est rendu sur un playground parisien, sur le terrain de Saint-Paul, où il a donné quelques conseils à de jeunes joueurs franciliens prometteurs. En leur compagnie, il a inauguré un premier graffiti «3 from anywhere» (Trois points de n'importe où) et fait la preuve de ses skills, balle en main.

«Paris est la capitale du basket en dehors des États-Unis, et je ne peux que le confirmer après les expériences que j’ai vécues aujourd’hui. Le public était passionné, les enfants étaient extrêmement talentueux», a expliqué le champion.

Prochaine étape pour SC30 : Londres. Avant de retrouver les parquets NBA pour le début de la saison, avec un premier match déjà prometteur face à Oklahoma City, dans la nuit du 16 au 17 octobre.