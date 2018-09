Chirurgie esthétique, tatouage... elle est prête à tout pour devenir un dragon

A coups de tatouages et d’interventions chirurgicales à répétition, Eva Tiamat Medusa, un ancien banquier transgenre de 55 ans, a vu son apparence subir de profonds changements. Au point de lui conférer désormais des allures de véritable dragon.

Sur les réseaux sociaux, où ses comptes concentrent un nombre croissant d’abonnés, on peut admirer différents clichés attestant de sa profonde métamorphose.

«Je suis la dame aux dragons, un transgenre en train de se transformer en dragon», affirme très sérieusement Eva qui explique avec émotion les raisons de ses mutations physiques. «Il y a des raisons profondes à ma transformation. Avant j’étais vice-président de l’une des plus grandes banques des Etats-Unis et je suis parti quand, parce que je suis devenu séropositif, j’ai eu peur de mourir, confie-t-elle. J’ai décidé à cet instant précis qu’il était temps pour moi de changer de vie. Je voulais ressembler à quelque chose qui n’était plus humain», dit-elle avec émotion.

Il demeure que sa transformation a pris une tournure inattendue lorsqu’elle a entrepris de se faire inciser la langue pour qu’elle devienne fourchue comme n’importe quel serpent ou de se faire implanter de fausses cornes sur son front. Plus fort encore, Eva Tiamat Medusa, qui souhaite désormais qu’on l’appelle «Dragon Lady», a même choisi de se faire retirer… ses deux oreilles !

Autant de bouleversements qui suscitent parfois les moqueries. «Je me moque de ce que les gens disent de moi. Je suis prêt à défier le monde. Je suis ce que je suis, je suis ma propre création», assure-t-elle.