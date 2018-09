Vidéo : Zlatan Ibrahimovic s'offre un 500e but avec un geste extraordinaire

Zlatan Ibrahimovic a marqué, dans la nuit de samedi à dimanche, le 500e but de sa carrière professionnelle avec un geste spectaculaire, dont il a le secret.

Même si son équipe, le Los Angeles Galaxy, s'est inclinée face à Toronto (5-3), c'est le but de l'ancien international suédois qui a marqué les esprits.

ARE YOU SERIOUS? #Zlatan500 in the most Zlatan way possible. pic.twitter.com/CSvyF9vszv — LA Galaxy (@LAGalaxy) 16 septembre 2018

Dos au but, et alors que son club est déjà mené 3-0, Zlatan Ibrahimovic, servi par Jonathan Dos Santos, reprend le ballon de volée, quasiment à l'aveugle. Son geste, inspiré du taekwondo dont il est ceinture noire, n'a laissé aucune chance au gardien de l'équipe canadienne.

Avec cette 500e réalisation, l'attaquant suédois rejoint Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, seuls joueurs en activité à avoir inscrit 500 buts.

Cristiano Ronaldo.





Lionel Messi.





Zlatan Ibrahimović. @Ibra_official joins elite company as the third active player to score 500 career goals across his senior career between club and country. pic.twitter.com/umjiTefx4N — LA Galaxy (@LAGalaxy) 16 septembre 2018

«Je suis content pour Toronto, on se souviendra d'eux comme de ma 500e victime, a déclaré, non sans provocation, l'ancien joueur du PSG. Ce but m'en rappelle un similaire que j'avais marqué avec l'Ajax : j'ai vu le centre arriver, je l'ai repris, je voulais juste essayer de marquer et cela a marché.»