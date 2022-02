PSG : Le patron de la MLS ne veut pas de Neymar à la fin de sa carrière

Neymar n’est pas le bienvenu en Major League Soccer (MLS). En tout cas pas à la fin de sa carrière. Alors que le Brésilien a récemment évoqué la possibilité d'évoluer dans le championnat nord-américain, le patron de la MLS a fermé la porte au joueur du PSG si c’est pour venir en pré-retraite.

Neymar semblait avoir planifié la suite (et fin ?) de sa carrière. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2025, il s’imagine bien retourner à Santos au Brésil ou alors traverser l’Atlantique pour se rendre aux Etats-Unis et découvrir la MLS. «J’ai très envie de jouer aux Etats-Unis, au moins une saison», a récemment confié le joueur de 30 ans lors d’un live organisé sur Twitch par Alexandre Gaules, en compagnie de son compatriote Ronaldo. «C’est un championnat court. Tu as trois ou quatre mois de vacances. Je pourrais y jouer de nombreuses années», avait-il ajouté, déclenchant l’hilarité des intervenants.

Mais ses propos n’ont pas fait rire tout le monde. Et encore moins Don Garber, qui a fermement répondu à l’ancien barcelonais. «Nous n’avons pas besoin de faire venir un grand joueur à la fin de sa carrière parce qu’il a décidé de venir prendre sa retraite en MLS. Si les joueurs ne viennent pas ici pour jouer et apporter une contribution significative à leurs équipes, s’ils ne sont pas là pour respecter la ligue et leurs fans, nous ne voulons pas d’eux en MLS», a lâché le patron de la MLS dans des propos rapportés par ESPN.

«Nous voulons des joueurs qui arrivent ici parce qu’ils font le choix de notre ligue. Je suis fier de faire venir des joueurs de 30 ans ou moins», a déclaré Don Garber, qui a pris l’exemple du Suisse Xherdan Shaqiri, nouvelle recrue de Chicago Fire. Neymar, qui a fêté ses 30 ans le 5 février dernier, sait donc à quoi s’en tenir.