Vidéo : l'impressionnante victoire d'Anthony Joshua contre Alexander Povetkin

Anthony Joshua a conservé ses ceintures IBF, WBA et WBO en s’imposant avec force et puissance face à Alexander Povetkin par arrêt de l’arbitre, samedi soir à Wembley.

On devrait bientôt avoir le combat tant attendu entre Deontay Wilder et Anthony Joshua. Avec sa victoire de samedi, le Britannique a confirmé qu’il était prêt. Même s’il s’est quand même fait peur…

Dès l’entame, Povetkin l’a bien malmené avec un enchaînement dévastateur (deux coups qu'il portait et un crochet du gauche qui touchait durement le Britannique au nez). Le Russe a alors continué sa domination lors des 2e et 3e rounds, profitant de sa rapidité pour rentrer quelques coups violents sous la garde de Joshua, bien plus grand (2,08 m contre 1,90 m).

Wilder-Fury le 1er décembre

Mais au tournant du 4e round, « AJ » commençait à mieux lire le Russe, montrant toute sa maturité pour ne pas céder à la panique. Après être revenu dans le combat lors des deux rounds suivants, il a déchaîné toute sa puissance sur Povetkin dans le 7e round, qui ne s’était incliné qu’une seule fois dans sa carrière, aux points contre Wladimir Klitschko.

Joshua s’est donc ouvert la voie pour un choc contre Wilder, détenteur du titre WBC depuis janvier 2015. Mais avant cela, l’Américain devra se débarrasser en décembre du Britannique Tyson Fury, qui revient d'une traversée du désert après avoir été destitué de ses titres WBA, IBF et WBO, conquis en novembre 2015 face à Wladimir Klitschko. Un duel qui aura lieu le 1er décembre.