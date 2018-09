Kylian Mbappé reçoit un maillot dédicacé de Pelé

Kylian Mbappé a publié dimanche soir une photo pour remercier Pelé. La légende brésilienne a envoyé un maillot de Santos dédicacé au jeune champion du monde.

«Merci pour cet incroyable cadeau», a écrit l’attaquant du PSG. Durant le mondial russe, ce dernier a approché nombre de records établis par Edson Arantes Do Nasimento dit «Pelé».

Thanks for this amazing gift, King @Pele pic.twitter.com/W1sNkXRbym — Kylian Mbappé (@KMbappe) 23 septembre 2018

Parmi les plus marquants, Mbappé est devenu l’été dernier le deuxième joueur de moins de 20 ans dans l’histoire à marquer un doublé, lors d'un match à élimination directe en Coupe du monde, et il arrive également à la deuxième place pour le record de précocité pour un but en finale mondiale. Ces deux records sont détenus par Pelé.

Pelé adoube Mbappé durant le mondial en Russie

Après le doublé réalisé face à l’Argentine de Lionel Messi (4-3) et surtout la finale remportée face à la Croatie (4-2), le triple vainqueur de la Coupe du monde avec le Brésil avait écrit sur Twitter : «Si Kylian continue d’égaler mes records comme cela, je vais peut-être devoir renfiler mes crampons…».

À noter, le toujours excellent Thomas Meunier, coéquipier de Kylian Mbappé à Paris, qui a commenté la publication de son jeune collègue d’un sûrement très partagé et affectueux «enfoiré», accompagné d'un smiley. Il s’agit du deuxième «échange royal» en moins d’un mois pour le Parisien de 19 ans. Début septembre, il avait pris la pose avec la superstar du basket LeBron James, aussi surnommé King James.