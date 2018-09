«Marseille, ville sale où règne le Sida» : le tract de la honte des supporters lyonnais

Les Bad Gones, groupe de supporters ultras lyonnais, ont distribué un tract nauséabond dans les tribunes du Groupama Stadium avant le match entre l’OL et l’OM clôturant dimanche la 6e journée de Ligue 1.

Sur le document intitulé «Edito du Kop Virage Nord», on découvre que Marseille est une «ville sale, où règne le Sida», un club de «donneurs de leçon» dont une partie de ses supporters est considéré comme «anti-français». Et le tract de conclure : «Contre la vérole sudiste, hissons haut le pavillon du Virage Nord pour faire couler le rafiot marseillais».

Le tract distribué chez les "Bad Gones Lyon" :





• "Tout est détestable chez eux"



• "Leur ville sale, leur accent insupportable"



• "Leurs Ultras prétendument antiracistes mais plus sûrement anti-français"



• "Marseille est une ville où règne le SIDA"#OLOM | #TeamOM ⚪️ pic.twitter.com/YBgyAhT4Vs — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) 23 septembre 2018

Face à de tels propos, l’OL a immédiatement pris ses distances et condamné fermement la distribution de ce tract. «Le club déplore une telle initiative qui n’est pas digne de supporters et préférerait retenir les encouragements incessants qui ont porté l’équipe et qui, eux, sont à la hauteur du club et de ses ambitions.», est-il écrit dans un communiqué.

L’Olympique Lyonnais dénonce le tract odieux distribué ce soir par des supporters du virage nord qui est à l’opposé des valeurs du club et qui ne serait malheureusement pas condamnable juridiquement.



Le communiqué https://t.co/MJz7vMPk6V — Olympique Lyonnais (@OL) 23 septembre 2018

Cet évènement vient un peu plus ternir l’image du club lyonnais déjà entachée par un salut nazi effectué par un fan mercredi lors de la victoire en Ligue des Champions sur la pelouse de Manchester City.