Ryder Cup : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La Ryder Cup, épreuve reine de l'élite mondiale du golf, se dispute du vendredi 28 au dimanche 30 septembre à Saint-Quentin-en-Yvelines. Un évènement diffusé sur Canal+ et Canal+ Sport.

Après six ans d'absence, Tiger Woods fera son grand retour dans la compétition au bénéfice d'un été flamboyant. Avec la valeur montante Bryson DeChambeau et l'inoxydable Phil Mickelson, ils font en effet partie des «3 choix du capitaine», Jim Furyk. Outre ces stars, Team Usa comptera également sur Brooks Koepka, Dustin Johnson, Justin Thomas, Patrick Reed, Bubba Watson, Jordan Spieth, Rickie Fowler et Webb Simpson, qualifiés automatiquement au regard de leurs résultats de l'année. De quoi conférer à la sélection américaine des allures de véritable épouvantail.

Pour faire mentir les pronostics, la jeune sélection du Vieux continent s'appuiera avant tout sur l'expérience de golfeurs comme Sergio Garcia ou Ian Poulter et tenter ainsi de réaliser un exploit retentissant. La France, elle, n'est pas parvenue à qualifier le moindre golfeur pour l'évènement : une absence historique car jusque-là, toutes les équipes européennes avaient disputé la compétition avec au moins un représentant du pays hôte.

Le calendrier de diffusion de la Ryder Cup

SUR CANAL+ SPORT

Vendredi 28 septembre : en direct à partir de 8h

Samedi 29 septembre : en direct à partir de 8h

Dimanche 30 septembre : en direct à partir de 11h30

SUR CANAL+

Vendredi 28 septembre : en direct à partir de 11h35 + Mag Ryder Cup à partir de 19h20

Samedi 29 septembre : en direct à partir de 12h10 + Mag Ryder Cup à partir de 19h20

Dimanche 30 septembre : en direct à partir de 11h30