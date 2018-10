Ligue des champions : Lyon prêt à enchainer face au Shakhtar ?

Lyon reçoit, ce mardi 2 octobre, le Shakhtar Donetsk pour le compte de la 2e journée de la Ligue des champions. Et le club rhodanien n’est pas du genre à préparer ses matchs sur la scène européenne dans les meilleures conditions.

Car avant de recevoir la formation ukrainienne dans un Groupama Stadium à huis clos, après les incidents survenus au printemps dernier contre le CSKA Moscou, les protégés de Bruno Genesio, qui restaient sur trois succès convaincants, ont été accrochés par Nantes (1-1) au terme d’une nouvelle prestation décevante. Comme cela avait déjà été le cas, deux semaines plus tôt, à Caen (2-2). «On doit progresser sur l’appréhension de toutes les rencontres surtout celles en championnat avant la Ligue des champions», a glissé, ce lundi, l’entraîneur lyonnais.

Cette contre-performance en Normandie n’avait toutefois pas empêcher Nabil Fékir et ses coéquipiers de s’imposer à la surprise générale sur la pelouse de Manchester City (1-2) pour leur entrée dans la compétition. «Ce match nous a fait énormément de bien car personne ne nous voyait gagner là-bas. Cela montre qu'on est capable d'être performant dans cette compétition. Il faudra avoir la même envie et le même état d’esprit», a insisté, le capitaine rhodanien. La grande question est justement de savoir quel visage offrira les Gones d’une inconstance chronique en raison notamment d’un effectif à la fois jeune et en manque d’expérience.

«On a une équipe jeune, parfois immature, cela fait partie de mon job de les recadrer», a lancé Genesio. Mais fort heureusement pour lui, ses joueurs savent répondre présents dans les grands rendez-vous. «C’est certain que l’expérience est importante dans ce genre de match mais nos jeunes joueurs sont capables de se sublimer et de hausser notre niveau dans tous les domaines», a indiqué le coach de l’OL. A eux d’en faire une nouvelle démonstration pour conserver la tête du groupe F et prendre déjà une option sur la qualification.