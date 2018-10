Equipe de France : Suivez en direct vidéo la liste de Didier Deschamps

Didier Deschamps doit annoncer, ce jeudi 4 octobre, sa liste des joueurs retenus pour les deux prochains matchs de l'équipe de France contre l'Islande (11 octobre) et l'Allemagne (16 octobre). Cette annonce est à suivre en direct à partir de 14h sur notre site.

Et cette fois, il a dû faire des choix. S'il avait conservé son groupe de champions du monde pour le rassemblement de septembre – hormis Hugo Lloris et Steve Mandanda blessés –, Didier Deschamps doit faire face à plusieurs forfaits, notamment en défense et au milieu de terrain. Privé de Samuel Umtiti ainsi que d’Adil Rami et Benjamin Mendy, le patron des Bleus devrait jeter son dévolu sur deux joueurs d’Everton : Lucas Digne et Kurt Zouma.