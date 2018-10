Il se fait dérober pour 16.000 euros de Lego, les internautes à la rescousse

«Pour moi, les Lego, c’est fini. C’était une belle aventure : 14 ans de collection. Mais même avec beaucoup d’argent je ne pourrais jamais tout reconstruire», a affirmé Louis, dépité et en pleurs, dans une vidéo postée sur Twitter. Le jeune homme de 20 ans a commencé sa collection, composée de dizaines de milliers de briques, à l’âge de 6 ans.

Louis a également partagé une liste de toutes les références des pièces volées sur un site de revente de Lego. Il compte aussi sur ceux qui verront son message. Ils leur demandent de prévenir les forces de l’ordre s’ils aperçoivent des Lego dans des brocantes.

Dégouté, le youtubeur a pu compter sur l’élan de solidarité des internautes. Touché par la situation du jeune homme, une cagnotte a même été lancée par un autre collectionneur sur GofundMe. Ce dimanche, l’objectif de 1.000 dollars a largement été dépassé pour atteindre environ 14.500 dollars en début d’après-midi.

May see exaggerated, but literally had the worst 24 hours of my life, and you just gave me the will to move forward. A fan as much as me, @MandRtweets set a crowdfunding for starting from a new base. Please DON'T if you're under 22 or have MOCs projects. https://t.co/fkcBlG8uqa

— republicattak (@republicattak) 6 octobre 2018