Vidéo : les 4 buts de Mbappé avec le PSG contre Lyon

Auteur d'une prestation majuscule avec Paris face à Lyon dimanche soir, le Parisien Kylian Mbappé est devenu le plus jeune joueur à inscrire un quadruplé en Ligue 1 lors des quarante-cinq dernières saisons.

61e, 66e, 69e et 74e minutes : il a fallu très exactement au crack parisien 12 minutes et 56 secondes pour faire couler le navire lyonnais. Et dire qu'avant de faire trembler les filets, Mbappé avait déjà eu trois occasions franches de tromper la vigilance d'Anthony Lopes... "C'était le travail de toute une équipe (...) A titre personnel, j'ai raté des occasions, j'aurais dû marquer plus", a raconté le héros de la soirée au micro de Canal+.

4 - Kylian Mbappé est le plus jeune joueur (19 ans et 9 mois) à inscrire un quadruplé en Ligue 1 lors des 45 dernières saisons. Pressé. @KMbappe pic.twitter.com/dXJ1dBFFYI — OptaJean ⭐⭐ (@OptaJean) 7 octobre 2018

Mbappé : 4 buts en 13 minutes, son 1er quadruplé en Ligue 1 Conforama : 9ème journée / 2018-19 https://t.co/FCjZvgpD0l — Ligue 1 Vidéos (@Ligue1Videos) 8 octobre 2018

Avec désormais 8 buts au compteur, il rejoint son coéquipier Neymar, aussi buteur contre l'OL grâce à un penalty obtenu par Mbappé, tout en haut du classement des buteurs du championnat de france.

Le PSG réalise un début de saison exceptionnel puisqu'avant le club parisien, aucune équipe n'avait réussi à signer 9 victoires lors des 9 premières journées.