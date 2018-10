Caroline Garcia remporte son premier titre de la saison

Caroline Garcia a repris son envol. La Française a remporté, ce dimanche, à Tianjin, son premier titre titre de la saison, le premier depuis septembre 2017, en battant en finale la Tchèque Karolina Pliskova (7-6, 6-3).

Une belle parenthèse enchantée dans une année morose. La Lyonnaise a connu une saison compliquée sur le circuit, sans le moindre trophée, et une chute au classement mondial de la 4e à la 16e place. Même aux tournois de Wuhan puis de Pékin, qu'elle avait remportés en 2017, elle avait été sortie avant les quarts de finale.

La Lyonnaise n'a guère fait mieux en Grand Chelem avec un 8e de finale en Australie comme meilleur résultat. Elle a également peiné contre les meilleures joueuses. Elle n'avait en effet dominé qu'une seule membre du Top 15, l'Ukrainienne Elina Svitolina à Stuttgart en avril, avant de venir à bout de Karolina Pliskova (6e) dans une finale bien maitrisée.

Elle a toutefois dû s'employer pour dominer la Tchèque. Notamment dans le jeu décisif de la première manche. Menée 5-1 par son adversaire, elle a su rester concentrée pour revenir et s'adjuger le gain du premier set (9-7). Elle a ensuite déroulé en break par deux fois Pliskova, même si elle a dû s'y reprendre à deux fois au moment de servir pour le match.

Ce 7e sacre de sa carrière va lui permettre d'enrayer temporairement sa chute au classement WTA avec une place parmi les quinze meilleures mondiales. Mais sa non qualification pour le Masters de Singapour, regroupant les huit meilleures de la saison (21-28 octobre) et où elle avait été les demi-finales lors de la précédente édition, va lui faire perdre de nombreux. Et elle pourrait même sortir du top 20 pour la première fois depuis plus d'un an.

Ce titre pourrait néanmoins servir à Caroline Garcia pour retrouver la confiance et espèrer continuer à planer jusqu'à la fin de la saison.