La remise de la Légion d'honneur des Bleus n'aura pas lieu le 13 Novembre

Pour leur victoire à la Coupe du monde, les 23 joueurs de l'équipe de France devaient être faits chevaliers de la Légion d'honneur par le président Emmanuel Macron, le 13 novembre prochain à l'Elysée.

Mais la cérémonie a été reportée, la date choisie initialement correspondant au troisième anniversaire des attentats de Paris.

Comme l'avait reporté L'Est Républicain, un maire de Haute-Saône avait également demandé à plusieurs joueurs, dont Kylian Mbappé, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, de refuser la distinction. Sans vouloir «créer la polémique», l'édile attirait l'attention sur le fait que cette remise aurait lieu aux alentours du centenaire de la signature de l'Armistice de 1918, qui a mis un terme à la Première Guerre mondiale et ses millions de morts.

Ainsi, ce maire aimerait que les joueurs cités refusent la distinction pour rendre hommage aux victimes et la dédier «à tous les héros anonymes qui ont combattu pour notre pays.»