Pour son premier match avec les Lakers, LeBron James fait comme Magic Johnson

Le King a inscrit 26 points lors de la défaite face à Portland (128-119). Soit au point près, le même total réalisé lors de son premier match par une ex-gloire des Lakers, actuellement président de la célèbre franchise californienne, Magic Johnson.

Dans la foulée, ce dernier avait ensuite remporté cinq titres de champion NBA. Faut-il y voir un heureux présage pour LeBron qui ambitionne de décrocher son 4e titre NBA, après ceux obtenus avec Miami (2012 et 2013) et Cleveland (2016) ?

🎥 In his Lakers debut, LeBron finished with 26 points, 12 rebounds, and 6 helpers tonight against Portland. pic.twitter.com/t6puVg2tby

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 19 octobre 2018