Lewis Hamilton champion au Grand Prix du Mexique si…

Les années vont-elles se suivre et se ressembler pour Lewis Hamilton ? Largement en tête du championnat du monde, le Britannique peut être sacré, ce dimanche 28 octobre, au Grand Prix du Mexique à Mexico. Comme la saison dernière…

Le pilote Mercedes a vu son couronnement retardé à Austin. Alors qu’il devait inscrire au moins huit de plus que Sebastien Vettel dans le Texas pour décrocher le 5e titre de sa carrière, il a terminé à la 3e place devant l’Allemand (4e), qui n’a fait que repoussé l’échéance. Car le pilote Ferrari aura bien du mal à empêcher Hamilton d’égaler le légendaire Argentin Juan Manuel Fangio et de se rapprocher de Michael Schumacher, détenteur de sept titres conquis entre 1994 et 2004.

A trois courses de la fin de la saison, le champion en titre possède 70 points d’avance sur son rival et il sera assuré d’être sacré s’il quitte le Mexique avec une marge de 50 unités. Autrement dit, il peut se contenter d’une 7e place sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez, même si le pilote Ferrari venait à s’imposer. Ce dernier est d’ailleurs dans l’obligation de finir devant le Britannique et même s’imposer pour garder un maigre espoir d'accrocher, lui aussi, un 5e titre à son palmarès.

Tout autre résultat qu’un succès dans la capitale mexicaine assurerait le titre au coéquipier de Valtteri Bottas, peu importe la position des deux pilotes à l’arrivée. Et si Vettel parvenait à prolonger le suspense, Hamilton aurait encore deux chances de conquérir la couronne mondiale avec le Grand Prix du Brésil puis celui d’Abou Dabi qui clôturera la saison fin novembre.