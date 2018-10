OM-PSG : victoire de Paris (0-2) avec un Mbappé décisif

Après une première période délicate, le PSG a accéléré lors du deuxième acte pour l'emporter sur le terrain de l'OM (0-2), dimanche soir, lors de la 11e journée de Ligue 1. Entré à l'heure de jeu, Kylian Mbappé a permis à son équipe de prendre le dessus.

Paris a remporté le Classique. En difficulté face à une équipe marseillaise appliquée en défense, les joueurs de Thomas Tuchel ont profité de l'entrée de Kylian Mbappé pour prendre l'avantage.

Avant l'arrivée sur la pelouse du champion du monde, à la 62e minute, la rencontre a été bien ennuyeuse. Durant la première période, les Parisiens ont eu du mal à répondre au bloc défensif de l'OM. Les hommes de Rudi Garcia ont eu des situations dangereuses mais ne sont pas parvenues à prendre l'avantage.

L'action la plus sérieuse est même parisienne. Servi par Juan Bernat, Angel Di Maria place son tir hors de portée de Mandanda, battu, mais Strootman sauve sur sa ligne et permet à son équipe de rejoindre les vestiaires avec un score nul et vierge (0-0).

Rudi Garcia expulsé

Le PSG revient sur le terrain avec de meilleures intentions mais c'est l'entrée de Kylian Mbappé, à la place d'Eric Choupo-Moting, qui va tout changer. Quatre minutes après le changement, le Français profite d'une balle en profondeur de Di Maria pour prendre Kamara de vitesse et tromper Steve Mandanda (0-1, 66e).

Les Marseillais prennent un coup derrière la tête mais ne rendent pas les armes. Cependant, les Olympiens s'énervent et accumulent les cartons jaunes. Rudi Garcia est même expulsé pour contestation.

Paris enfonce le clou en fin de rencontre, sur une contre-attaque éclair, Neymar s'appuie sur Mbappé et croise trop sa frappe, poussée au fond des filets par Julian Draxler (0-2, 95e). Le club de la capitale l'emporte deux à zéro au Vélodrome.

Le PSG remporte son 11e match de championnat en autant de rencontres et conforte sa première place avec désormais 33 points. L'OM est désormais 5e (19 points) et a fait bonne figure dans ce Classique. Mais ce fut insuffisant pour faire tomber Paris qui ne s'est pas non plus totalement rassuré après son match nul laborieux face à Naples (2-2), mercredi dernier.