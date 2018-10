Ligue des champions : le PSG miraculé face à Naples (2-2)

Le PSG peut dire merci à Angel Di Maria. Buteur dans les derniers instants de la rencontre, l'Argentin a permis au club de la capitale d'arracher l'égalisation, ce mercredi soir, face à Naples (2-2) lors de la 3e journée de Ligue des champions.

Ce but risque d’avoir son importance dans le parcours européen du club de la capitale. Dans un premier temps, il permet aux hommes de Thomas Tuchel de rester en vie dans la course à la qualification pour les 8es de finale malgré leur 3e place dans le groupe C à deux points de Naples et un point de Liverpool, facile vainqueur de l'Etoile Rouge de Belgrade (4-0). Et c’est un moindre mal tant ils ont souffert tout au long de la rencontre. Larges dominateurs en Ligue 1, ils ont une nouvelle fois affiché des limites inquiétantes sur la pelouse du Parc des Princes, comme lors de leur entrée dans la compétition à Liverpool (3-2).

A l’image de l’ouverture napolitaine avec un Presnel Kimpembe pris à revers par Lorenzo Insigne, qui n’a pas tremblé pour ouvrir le score d’un ballon piqué au-dessus d’Alphonse Areola (29e). Le score aurait même pu être plus sévère à la pause, mais les joueurs de Carlo Ancelotti ont manqué de précision que ce soit dans la dernière passe ou le dernier geste.

Au retour des vestiaires, Tuchel a modifié ses plans avec la sortie de Juan Bernat, encore décevant dans le couleur gauche de la défense, à la place de Thilo Kehrer pour passer à un système à trois défenseurs. Conséquence de ce changement tactique ou pas, les Parisiens sont revenus avec de meilleures intentions et sont parvenus à égaliser grâce à but contre son camp de Mario Rui, qui a taclé dans son propre but un centre de Thomas Meunier (60e).

Mais plutôt d’appuyer sur l’accélérateur, le champion de France a baissé de rythme après cette égalisation et s’est presque logiquement qu’il a encaissé un deuxième but par Dries Mertens, qui a profité d’une tentative contrée par le dos de Marquinhos pour redonner l’avantage à son équipe. Un avantage qui a tenu jusqu’au temps additionnel avant que Di Maria n’enroule sa frappe dans la lucarne de David Ospina (93e).

Cette réalisation a sauvé la prestation du numéri 11 parisien très peu en vue face au club italien. Mais il n’est pas le seul. La «MCN» est également passée à côté de son match avec un Edinson Cavani toujours muet et remplacé à moins de vingt minutes de la fin, un Kylian Mbappé peu inspiré et un Neymar sans génie.

Les trois comparses, ainsi que leurs coéquipiers, vont devoir vite se réveiller car un déplacement crucial les attend dans trois semaines à Naples. Et ce rendez-vous risque de s’avérer déterminant pour l’avenir du PSG dans cette Ligue des champions. Mais avant il y a un Classique, dimanche, à Marseille, où une nouvelle contre-performance ne serait pas la bienvenue.