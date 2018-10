Rallye : Sébastien Loeb triomphe en Catalogne, Ogier reprend la tête

Il est revenu, il a vu et il a vaincu. Nonuple champion du monde des rallyes, Sébastien Loeb a remporté, ce dimanche, le rallye de Catalogne cinq ans après sa dernière victoire. Deuxième derrière l’Alsacien, Sébastien Ogier a repris la tête du championnat avant la dernière épreuve, dans trois semaines, en Australie.

Sébastien Loeb est un grand champion. Et il en a fait la démonstration sur les routes de Catalogne pour signer la 79e victoire de sa carrière en WRC. Six ans après avoir décidé de se retirer du monde des rallyes avec neuf titres consécutifs en poche, il est venu rappeler qu’il n’avait rien perdu de son talent et qu’il en avait encore sous la pédale pour prétendre se mêler aux meilleurs jusqu’à triompher. A sa plus grande surprise.

«J’ai du mal à y croire moi-même. C’est incroyable. Beaucoup pensent qu’en étant neuf fois champion du monde, c’est facile... Mais revenir six ans plus tard et se battre avec les meilleurs, c’est difficile. Il a fallu se remettre en question. On en a chié. Rien que sur ce rallye, on est passé par tous les états. Mais là, ce n’est que du bonheur», s’est-il félicité, lui qui avait déjà fait quelques piges par le passé et dont c’était la 3e saison après le Mexique et la Corse.

Au volant de sa Citroën aux côtés de son fidèle copilote monégasque Daniel Elena, l’Alsacien a pris la tête lors de la dernière journée grâce à un choix de pneus audacieux pour ne plus jamais quitter les commandes malgré la pression de Sébastien Ogier. Une lutte et une victoire finale qui pourrait lui donner des idées. A 44 ans, il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait la saison prochaine depuis le retrait de Peugeot Sport du Championnat du monde de rallycross, où il évoluait depuis 2016. Pourquoi pas tenter un come-back tonitruant en WRC ?

En attendant, c’est en simple spectateur qu’il va suivre la fin de la saison et le possible sixième sacre de son compatriote Sébastien Ogier. Le quintuple champion en titre a mis toutes les chances de son côté pour conserver sa couronne grâce à sa deuxième place derrière Loeb. Il a repris la tête du championnat du monde au meilleur des moments pour compter trois points d’avance sur le Belge Thierry Neuville et 23 sur l’Estonien Ott Tänak avant de se rendre dans trois semaines en Australie.

«J’aurais aimé gagner, mais je suis content d’avoir inscrit beaucoup de points», a confié Ogier, qui a reçu le soutien de Loeb dans sa quête du Graal. «Il a montré qu’il n’avait pas la meilleure voiture mais qu’il était le plus fort dans sa tête. Il a toutes les chances de gagner en Australie, mais ça va être chaud, a indiqué Sébastien Loeb. Ça fait quatorze ans que les Français sont champions du monde en rallye et ça serait bien que ça continue.» Rendez-vous dans trois semaines pour voir si la France continue de régner sur le monde des rallyes.