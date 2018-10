Kylian Mbappé va rencontrer Pelé à Paris en novembre

Un rendez-vous qui se fera par l’intermédiaire de l’horloger suisse de luxe Hublot, dont les deux hommes sont ambassadeurs. En effet, l’attaquant du PSG a été nommé ambassadeur au même titre que la gloire brésilienne ou encore Diego Maradona.

Si le lieu exact de cette rencontre ne sera révélée qu’au dernier moment pour des raisons de sécurité, nulle doute que les médias devraient être très présents pour un moment historique entre deux joueurs que tout rapproche.

Il faut dire que les deux hommes, dont les performances sont régulièrement comparées, se parlent depuis quelques temps à travers les réseaux sociaux notamment. Pelé a souvent salué les prestations de Mbappé.

« Rencontrer monsieur Pelé, c’est un immense honneur », a confié le natif de Bondy. « Quand j’ai suivi ses matchs pendant la Coupe du Monde, je sentais mon corps courir, mes pieds marquer, mon coeur battre de cette joie intense celle de la victoire. Il fallait que je le lui dise et il faut maintenant que je le rencontre ! », a de son côté expliqué le Roi Pelé.

You're welcome, @KMbappe. I think you have something special. I only have two pieces of advice - always stay humble and keep working hard. I am sure you will. https://t.co/xSFzLSeWKd

— Pelé (@Pele) 24 septembre 2018