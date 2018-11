Dmitri Rybolovlev, propriétaire de l’AS Monaco, placé en garde à vue

Le patron de l’AS Monaco, Dmitri Rybolovlev a été placé en garde vue mardi à Monaco dans le cadre d’une affaire d’escroquerie présumée.

Cette affaire oppose le milliardaire russe à son ancien marchand d’art suisse Yves Bouvier. La police a ainsi procédé à une perquisition dans la matinée à son appartement, situé en haut du luxueux bâtiment, La Belle Epoque.

Rybolovlev était déjà visé par une information judiciaire ouverte par le parquet général de Monaco, il y a un an, pour des faits de «corruption», «trafic d’influence actif et passif» et complicité de ces délits.