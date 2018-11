PSG : jusqu'à dix mois de prison ferme pour 13 supporters ultras

Treize ultras du PSG accusés de divers faits de violence lors d'une rixe contre des ultras rémois en 2016 ont été condamnés mardi par le tribunal correctionnel de Troyes (Aube) à des peines allant jusqu'à dix mois de prison ferme, a-t-on appris auprès du parquet.

Douze d'entre eux ont été condamnés à des peines allant de six mois de prison avec sursis à dix mois ferme et l'un à 90 jours-amendes, a indiqué cette source à l'AFP. Chaque peine est assortie d'une amende de 500 euros et d'une interdiction de séjour dans l'Aube pendant deux ans. Le parquet de Troyes avait requis le 9 octobre jusqu'à un an de prison ferme contre ces treize supporters.

Lancers de parapluies, de chaises, de queues de billard et distribution de coups : une vingtaine d'ultras du Paris SG auraient affronté une soixantaine d'ultras rémois, le 16 avril 2016 vers 18h00 dans un bar de Sainte-Savine, dans la banlieue troyenne. Mais à la barre, les douze prévenus présents - l'un d'eux était absent - ont nié toute implication dans la bagarre.

Ces membres de la K-Soce Team, une des entités du CUP (Collectif Ultras Paris), ont contesté les faits de «participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences», «violence aggravée» et «violence commise en réunion» qui leur étaient reprochés. Invités au derby entre l'ESTAC et le Stade de Reims par les ultras de Troyes, les Parisiens ont fait le voyage mais, faute de places pour assister au match, se sont éparpillés dans la ville puis ont regagné la capitale, selon leur version commune.

La difficulté à identifier les participants de la rixe et leur degré d'implication, l'absence de témoin direct et la poursuite «des ultras parisiens parce que ce sont des Parisiens» et qu'ils sont «forcément violents» font de ce dossier «une caricature», avait plaidé Me Damien Brossier, leur avocat, qui avait demandé la relaxe. Romain Mabille, le président du CUP, sera jugé pour les mêmes faits à Troyes le 27 novembre. Son avocat avait obtenu que son cas soit dissocié de l’audience des treize autres supporters.