Didier Drogba prend sa retraite

Impuissant face à une équipe de Louisville en très grande forme, Didier Drogba a été sanctionné à la 73e minute par un carton jaune. Malgré son évidente frustration, le footballeur a pris le temps, à la fin de la rencontre, de saluer une dernière fois les 5.300 spectateurs du DR Mark. & Cindy Lynn Stadium, dans le Kentucky.

La légende ivoirienne avait repoussé sa retraite en 2017, pour rejoindre le club de deuxième division nord-américaine, dont il est actionnaire.

Ancienne gloire de Chelsea, Didier Drogba est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire et permettra même au club anglais de remporter sa seule Champions League, en 2012.

Win or lose, @PHXRisingFC stay together. Farewell @didierdrogba thank you for an AMAZING season. Can’t wait for next year #RisingAsOne #UpRising pic.twitter.com/eUsbUmThXp

— Jake Anderson (@jwa1994) 9 novembre 2018