Football Leaks : Neymar toucherait une prime éthique de 375.000 euros par mois

L'émission Envoyé Spécial a dévoilé, ce jeudi 8 novembre au soir, le montant des primes éthiques que le PSG verse à ses joueurs. Celle de leur joueur vedette Neymar s'élèverait à 375.000 euros par mois.

Après Mediapart, c'est au tour de l'émission de France 2 de révéler ses informations. Elle affirme que le club parisien verse des bonus à ses footballeurs qui «salue[nt] et remercie[nt] les supporters avant et après chaque match».

Au #PSG, salaires vertigineux, clauses secrètes, et un bonus éthique avec obligation de saluer et remercier les supporters avant et après chaque match. Son montant varie selon les joueurs, de 33 000 à 375 000 € net par mois pour Neymar. #FootballLeaks #EnvoyéSpécial pic.twitter.com/Wdn5TfBVgh — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) 8 novembre 2018

Le montant n'est pas le même pour tous les joueurs : il varie entre 33.000 et 375.000 euros. Le Brésilien Neymar est celui qui touche la plus grosse prime. Dani Alves, Edinson Cavani et Angel Di Maria toucheraient quant à eux 70.000 euros par mois, d'après Envoyé Spécial.

Ces primes éthiques ont été instaurées par le PSG en 2011, date de l'arrivée des propriétaires qataris. Mais cette pratique n'existe pas que dans le club de la capitale : même les équipes de Ligue 2, comme le Clermont Foot, versent une prime éthique à leurs joueurs. Ces derniers s'engagent alors ainsi à avoir un comportement exemplaire sur, et en dehors du terrain.

En cas de mauvais comportement, cette prime associée au salaire des joueurs peut-être supprimée. Le Parisien Marco Verratti, s'était ainsi vu «retirer une partie de sa prime éthique mensuelle» après avoir été contrôlé positif à un test d'alcoolémie.