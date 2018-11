NBA : LeBron James s’installe à la 5e place des meilleurs marqueurs de l’histoire

Opposés aux Portland Trail Blazers, les Lakers ont été portés par la performance magistrale de LeBron James, qui termine la rencontre avec une ligne statistique démentielle : 44 points, 10 rebonds, 9 passes décisives, et cinq paniers primés à trois points. Un match plein qui permet à Los Angeles d’enregistrer une quatrième victoire consécutive.

Le «King» pointe désormais à la cinquième place des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA après avoir dépassé l’ancienne légende des Lakers, Wilt Chamberlain. Selon le journaliste américain Ben Golliver, si LeBron James continue à cette allure, il dépassera Michael Jordan et ses 32.292 points inscrits en carrière avant le All-Star Game qui se jouera à Charlotte (le club dont Jordan est le propriétaire, ndlr) le 17 février prochain.

