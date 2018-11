Coupe Davis : Jo-Wilfried Tsonga veut chasser les doutes

C’est la grande interrogation avant la finale de la Coupe Davis que l’équipe de France disputera ce week-end à Lille, face à la Croatie. Jo-Wilfried Tsonga sera-t-il prêt pour ce grand rendez-vous ?

De son propre aveu, le Manceau, qui a connu une année très compliquée à cause des blessures (opération au genou et lésion aux abdominaux) - il aura été absent sept mois des courts au total en 2018 -, sera prêt pour défendre la couronne tricolore en Coupe Davis. «J’ai un peu d’expérience maintenant, je sais ce que je suis capable et pas capable de faire, a confié «Jo». Je vais arriver sur le terrain avec des certitudes et c’est bien.»

Manque de repères sur terre battue ?

Yannick Noah, qui lui fait confiance, est du même avis. Même si forcément l’inquiétude demeure d’autant que le Français n’a gagné qu’un match en quatre tournois depuis son retour. Et surtout, il n’a plus joué sur terre battue - la surface qui sera utilisée face aux Croates - en compétition officielle depuis un an et demi.

Mais entre le stage de la semaine dernière à Marcq-en-Barœul et le début de la préparation à Lille, Tsonga a eu le temps de se remettre en jambes. «On a eu la chance d’avoir un peu de temps pour préparer la rencontre. Et j’ai aussi eu un peu de temps pour moi pour élever les curseurs, que ce soit au niveau physique, sur le terrain, sur le plan mental.» En espérant qu’il soit à 100%, et même plus, dès vendredi.