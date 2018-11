Zlatan Ibrahimovic de retour à l’AC Milan ?

Selon la Gazzetta dello Sport de mardi, le club milanais aurait trouvé un accord avec l’ancien joueur du PSG suédois pour son retour lors du prochain mercato hivernal. A 37 ans, « Ibra » pourrait retrouver un club qu’il connait très bien et qu’il avait quitté à contre cœur, comme il l’a avoué dernièrement.

Auteur d’une année très convaincante en Major League Soccer avec les Los Angeles Galaxy (22 buts en 25 matchs), Ibrahimovic souhaiterait un contrat d’un an minimum alors que le Milan opterait pour six mois.

Il y a un mois déjà, le Corriere della Sera faisait état d'un intérêt du Milan pour son ancien attaquant. Lié jusqu’en 2019 avec le club de MLS, le championnat des États-Unis, l’ancien parisien serait en discussion avec les Italiens, selon le média transalpin. Un contrat de six mois, de janvier à juin, serait dans les tuyaux.

Le profil de Zlatan Ibrahimovic est sorti du lot. Les dirigeants transalpins, Leonardo et Paolo Maldini, seraient tentés de recruter le suédois de 37 ans qui avait déjà joué pour l’AC Milan avant de rejoindre le PSG en 2012.

