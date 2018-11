Kylian Mbappé apte, Neymar forfait face à Liverpool ?

Joueront ? Joueront pas ? A moins d’une semaine de la venue de Liverpool, vitale pour sa survie en Ligue des champions, le PSG pourrait devoir se passer de Neymar et de Kylian Mbappé, blessés avec leur sélection respective et incertains pour ce rendez-vous capital.

Les examens passés, ce mercredi, à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine ont confirmé les premiers diagnostics avec une élongation des adducteurs droits pour le Brésilien et une contusion de l’épaule droite pour l’attaquant français. Mais le club de la capitale n’a communiqué aucune durée d’indisponibilité de ses deux stars, impliquées directement sur près de la moitié des buts inscrits par le PSG cette saison (26 buts sur 56 inscrits).

«Une période de 48h de soins sera observée afin de juger l’évolution clinique», a simplement indiqué le club qui préfère jouer la montre. Un nouveau point sera donc effectué la veille de la réception de Toulouse pour la 14e journée de Ligue 1. Mais l’encadrement parisien ne va évidemment pas prendre le moindre risque avec ses deux stars et il y a peu de chances de les voir sur la pelouse du Parc des Princes pour affronter le 15e club du championnat.

Concernant la confrontation face aux Reds, Mbappé devrait être rétabli à temps, contrairement à Neymar, qui s’était pourtant voulu rassurant sur les réseaux sociaux. Sa blessure nécessite habituellement entre dix et quinze jours de repos. Une durée qui laisse craindre un forfait pour défier le finaliste de la dernière édition. Son absence serait un nouveau coup dur pour Paris, qui avait déjà été privé de son numéro 10 pour le 8e de finale retour de la Ligue des champions la saison dernière entraînant son élimination par le Real Madrid. Et une issue identique dès la phase de groupes aurait des répercussions plus fâcheuses.