Grand Prix d’Abou Dhabi de Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Pour le dernier Grand Prix de la saison, les pilotes ont rendez-vous à Abou Dhabi. La course est à suivre en direct et en intégralité à partir de 14h10 sur Canal+.

Les enjeux seront minimes, même inexistants, sur le tracé de Yas Marina. Au volant de sa Mercedes, Lewis Hamilton a conquis sa cinquième couronne mondiale, il y a un mois au Mexique, égalant au palmarès l’Argentin Juan Manuel Fangio, avant d’offrir sur un plateau un cinquième titre constructeur consécutif à l’écurie allemande grâce à sa victoire au Brésil. «On a écrit une nouvelle page d’histoire avec l’équipe, s’est félicité le Britannique. Cette année a été très difficile et tous les membres de cette équipe se sont battus si fort, plus fort que jamais. Je voulais absolument atteindre l’objectif et gagner pour l’équipe.»

Mais cet ultime Grand Prix ne sera pas dénué d’intérêts. Car une ombre plane au-dessus de ce tableau idyllique pour les Flèches d’Argent avec le zéro pointé de Valtteri Bottas, sevré de succès depuis le début de la saison. Une «anomalie» qu’il espère réparer dans la capitale des Emirats arabes unis, où il s’est imposé l’année dernière. «Le plateau est désormais plus resserré que l’an dernier, mais mon seul objectif c’est d’être en pôle et de gagner. Je vais tout faire pour y arriver, cela rendra mon hiver plus sympathique», a confié le Finlandais, engagé dans une lutte à trois pour terminer sur la troisième marche du podium du classement des pilotes.

Quatrième du championnat du monde, Bottas compte quatorze points de retard sur son compatriote Kimi Raikkonen, qui ne va pas se laisser faire pour sa dernière course avec Ferrari avant de rejoindre Sauber, et trois points d’avance sur Max Verstappen. Et il pourra compter sur le soutien de son équipe. «Nous avons remporté 10 courses jusqu’à présent cette saison et nous voulons tous en ajouter une de plus, en particulier pour Valtteri, qui a perdu des victoires cette saison en raison de malchance et de consignes d’équipe», a déclaré Toto Wolff.

Ce Grand Prix d’Abou Dhabi sera aussi l’occasion de voir Fernando Alonso une dernière fois à l’œuvre en Formule 1. Champion du monde 2005 et 2006, l’Espagnol, qui participera aux 500 miles d’Indianapolis l’an prochain, veut partir la tête haute. «Cette course sera certainement très émouvante pour moi, parce qu’elle va marquer la fin d’une longue et heureuse carrière de 17 ans en Formule 1, a indiqué le pilote McLaren. Le moment est venu de passer à autre chose, mais je veux finir la saison, et ma carrière en F1, sur une bonne note.»

After 17 years and more than 300 races, it could be @alo_oficial's last F1 race on Sunday He's given us a lot over the years... including some superb GIFs!





Here we have a rare example of a GIF you can actually hear. TOMA. pic.twitter.com/dZuFeU6aPP — Formula 1 (@F1) 19 novembre 2018

Côté Français, Esteban Ocon, pointé du doigt après son accrochage avec Verstappen à Interlagos, fonde de nombreux espoirs sur cette course. Remplacé par Lance Stroll chez Force India, elle représente la dernière opportunité pour se montrer et espérer trouver un volant pour la saison prochaine. Tout en terminant meilleur pilote tricolore devant Romain Grosjean et Pierre Gasly.