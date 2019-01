Disparition de l'avion d'Emiliano Sala : les recherches suspendues

Un petit avion de tourisme, dans lequel se trouvait le footballeur Emiliano Sala, a disparu au-dessus de la Manche. Il avait décollé de l’aéroport de Nantes dans le soirée du lundi 21 janvier, et devait rejoindre Cardiff, au Pays de Galles.

En plus du joueur argentin, qui venait de signer au club de Cardiff, en provenance du FC Nantes, il y avait seulement le pilote de l'appareil selon la police de l'île anglo-normande de Guernesey, près de laquelle l'avion a disparu des radars.

Des recherches ont été lancées pour le retrouver, mais elles n'ont pour l'instant rien donné. Deux hélicoptères et des bateaux de sauvetage sont actuellement à pied d'oeuvre, mais ils doivent faire avec des conditions climatiques difficiles (pluie et vents).

En raison de la tombée de la nuit, les opérations de recherche ont été interrompues et reprendront mercredi matin.

17.00 update





Search and rescue operations have been suspended as the sun has now set.





The current plan is for it to resume at sunrise tomorrow.





There will be no further updates tonight.

— Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 janvier 2019