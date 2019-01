L’hypothèse d’un canot de sauvetage pour Emiliano Sala ?

Les recherches ont repris, ce mercredi, pour tenter de retrouver l’avion à destination de Cardiff qui transportait Emiliano Sala et son pilote, portés disparus depuis lundi soir. Et la police de Guernesey a indiqué qu’elle se concentrait ses efforts en s’appuyant sur quatre possibilités.

L’option privilégiée est celle de la recherche d’un canot de sauvetage. Selon les autorités, le pilote et l’attaquant argentin auraient pu amerrir avant de se réfugier sur un radeau de sauvetage, présent à bord de l’appareil. «Notre zone de recherche prioritaire est celle de l’option du radeau de sauvetage», a-t-elle ainsi indiqué.

Elle a fait part également de trois autres éventualités. Sala et son pilote auraient pu amerrir et auraient ensuite été récupérés par un bateau qui passait à côté, mais ils n’ont pas pris contact. Ou alors ils ont atterri autre part, mais ils n’ont pas pris contact. Ou dernière possibilité, l’avion s’est brisé au contact de l’eau, les laissant dans la mer.

Cette option pourrait expliquer les débris observés au large des îles anglo-normandes, même si la police ne peut confirmer, pour le moment, qu’il s’agisse du Piper Malibu. «Plusieurs débris ont été trouvés, le bateau de sauvetage et un bateau de pêche situé à proximité ont été guidés vers la zone à examiner, a confié l’officier en chef de recherches aériennes des îles anglo-normandes aux médias britanniques. Les notes du directeur des recherches indiquent également avoir trouvé un coussin, un objet de couleur orange et de nombreux objets blancs dans l’eau flottant le long d’un morceau de métal blanc légèrement courbé.»

Selon les dernières informations fournies pour la police, trois avions et un hélicoptère survolent toujours la zone, et n'ont, pour l'heure, repéré aucun élément susceptible d'être attribué à l’avion porté disparu.

