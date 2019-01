Neymar en mode «super héros» sur Instagram

Neymar n’a pas tardé à réagir à son indisponibilité de dix semaines. L’attaquant brésilien du PSG, qui a évité une nouvelle opération, a affiché son optimisme avec un message faisant référence aux super héros posté sur Instragram.

«Typique du film de super héros. Au début, on dirait que tout va de travers, puis vient la fin qui nous montre que quand on LUTTE pour ses objectifs, on décroche la victoire», a-t-il écrit sur le réseau social avec une photo de son dos laissant apparaître les tatouages de Batman et Spiderman.

S’il est forfait pour le 8e de finale de la Ligue des champions contre Manchester United (12 février, 6 mars), le n°10 parisien pourrait faire son retour à la compétition pour un éventuel quart de finale du club de la capital (à partir du 9 avril).

En attendant, il va suivre «un traitement conservatif» de sa lésion du cinquième métatarsien droit. Ce protocole de soins, qu’il ne devrait cette fois pas suivre au Brésil, consisterait à injecter des cellules-souches et du plasma riche en plaquettes.

Instagram neymarrbr_