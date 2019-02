Mercato d'hiver en Ligue 1 : tous les derniers transferts

Le marché des transferts a ouvert ses portes le 1er janvier. Durant un mois, les clubs français peuvent se renforcer et/ou vendre certains de leurs joueurs. Retrouvez les rumeurs et officialisations équipe par équipe.

Amiens

Un petit tour et puis s'en va pour Ganso : le Brésilien de 29 ans, ancien coéquipier de Neymar à Santos (Brésil), a décidé de mettre un terme à son prêt en Picardie. Non satisfait de son temps de jeu, le milieu qui appartient au FC Séville est convoité par des clubs chinois et brésiliens.

Erik Pieters, défenseur international hollandais, a été prêté par Stoke jusqu'à la fin de la saison. Sanasi Sy a été prêté pour six mois à Tubize. Serhou Guirassy est arrivé en provenance de Cologne. Chabel Gomez, le «Neymar Béninois» rejoint la Picardie.

Angers

Thomas Touré a été envoyé au Paris FC (Ligue 2).

Bordeaux

Theo Pellenard est parti à Angers.

Caen

Le club normand a recruté Aly Ndom (Stade de Reims). Il a également vendu Frédéric Guilbert à Aston Villa; le joueur finira néanmoins la saison dans le Calvados.

Dijon

Après le licenciement d'Olivier Dall'Oglio, il y a quelques semaines, Dijon a finalement jeté son dévolu sur Antoine Kombouaré. Ejecté du banc de Guingamp dernièrement, l'ancien entraîneur du PSG s'est engagé jusqu'à la fin de saison en Bourgogne.

Guingamp

Auteur d'un début de saison très compliqué, la lanterne rouge du championnat est très active. L'EAG a déjà enregistré le prêt de l'attaquant Alexandre Mendy en provenance de Bordeaux. Le club breton s'est aussi attaché les services du latéral suédois Johan Larsson, international de 28 ans, qui évoluait à Brondby au Danemark. Didier Ndong, Papy Djilibodji (Sunderland) et Mehdi Merghem (Châteauroux) ont également rejoint le club breton.

Lille

Belenenses a prêté son latéral gauche Reinildo aux Lillois.

Lyon

Jean-Michel Aulas a fait part de son souhait de prolonger le contrat de Nabil Fekir. Côté recrutement, le coach lyonnais Bruno Genesio a affirmé que son club «n'était pas dans l'optique de recruter pour l'instant».

Marseille

Mario Balotelli, proche de rejoindre le club olympien l'été dernier, a enfin signé un contrat de 6 mois. Le Grec Mitroglou s'est engagé avec Galatasaray.

Monaco

Cesc Fabregas (Chelsea) a signé dans le club de la principauté. Adrien Silva est arrivé en prêt de Leicester. Youri Tielemans a fait le chemin inverse. Barreca est parti en prêt à Newcastle. Nkoudou est venu gonfler l'effectif monégasque.

Montpellier

Le MHSC a enregistré la venue du défenseur uruguayen Mathias Suarez en provenance du Defensor Sporting.

Nantes

Le club de Trencin a prêté son attaquant croate Antonio Mance aux Canaris.

Nice

Mario Balotelli a quitté le club pour l'OM.

Nîmes

Le club gardois a enregistré le prêt de Jordan Ferri (Lyon). Il s'agira de la seule recrue pour le Nîmes Olympique à en croire le directeur sportif du club : «à 10.000% on ne prend personne cet hiver», a martelé le dirigeant.

Paris-Saint-Germain

Depuis plus d'un an, le champion de France souhaitait se renforcer au milieu. Le PSG a trouvé un accord pour le transfert du milieu argentin de 24 ans Leandro Paredes qui s'est engagé ce mardi pour quatre ans et demi contre 47 millions d'euros. Il portera le numéro 8.

Thimothy Weah a été prêté au Celtic Glasgow.

Reims

Moreto Cassama, Sambou Sissoko, Abdul Rahman Baba ont signé avec Reims.

Rennes

Le gardien de but Loïc Badiashile a été prêté au club rennais.

Saint-Étienne

Selnaes devant s'engager en Chine dans les jours à venir, les Verts se faits prêter par Monaco Aït-Bennasser et Vada (Bordeaux) afin de compenser son départ.

Strasbourg

Très convoité, le défenseur droit Kenny Lala ne devrait pas quitter l'Alsace durant l'hiver. Son contrat a été automatiquement reconduit jusqu'en 2020.

Toulouse

En difficulté durant la première partie de saison, les Toulousains ont eu la mauvaise surprise de voir Barcelone officialiser la venue gratuite du jeune et prometteur Jean-Clair Todibo. Pour se renforcer, le TFC a enregistré la venue de Gen Shoji en provenance des Kashima Atlanters (Japon) pour trois saisons. Bodiger est parti à Cordoue.