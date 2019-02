Ligue 1 : Marseille bat Bordeaux (1-0) et se donne un peu d'air

C’est presque un petit événement. Il a fallu attendre près de trois mois pour voir l’OM renouer enfin avec la victoire à domicile grâce à son succès étriqué, ce mardi, contre Bordeaux (1-0). Malheureusement, les supporters olympiens n’ont même pas pu y assister.

Ce match en retard de la 18e journée de Ligue 1 s’est, en effet, déroulé dans un stade Vélodrome à huis clos, après les incidents survenus lors de la défaite face à Lille (1-2). Cette ambiance pour le moins particulière et triste, pour une affiche entre deux clubs historiques du championnat, n’a pas semblé déranger les Marseillais, qui se sont donnés un peu d’air, avec seulement cette deuxième victoire en treize rencontres, et ont offert un peu de répit à leur entraîneur Rudi Garcia, dans l’œil du cyclone ces dernières semaines.

Mais tout n’a pas été parfait face à une formation girondine totalement transparente et réduite à dix après l’expulsion de Samuel Kalu avant la demi-heure de jeu pour une vilain tacle par derrière sur Lucas Ocampos (25e). Pourtant bien entrée dans la partie, la formation olympienne, remaniée dans les grandes largeurs en raison des multiples absences, s’est contentée du premier but chez les professionnels du jeune Boubacar Kamara juste avant la pause (43e) avant de livrer une seconde période quelconque durant laquelle elle n’est pas parvenue à se mettre à l’abri.

Mais l’essentiel était ailleurs et ces trois points suffisent au bonheur de Valère Germain et ses coéquipiers, qui remontent à la 7e place, mais restent encore à neuf longueurs du podium. «Cette victoire fait du bien en cette période un peu compliquée et dans un climat spécial. On a fait une belle première période. Cela a été un peu plus compliqué en seconde période, même si on n’a pas été en danger, a confié l’attaquant. On a répondu présent dans l’état d’esprit et c’est le plus important en ce moment.» A confirmer dès vendredi à Dijon pour espérer enchainer une deuxième victoire consécutive. Une «performance» que les Marseillais n’ont plus réalisé depuis fin novembre.