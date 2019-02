Neymar «va beaucoup mieux» selon Thomas Tuchel

L’entraîneur du PSG Thomas Tuchel a donné des nouvelles rassurantes de Neymar suite aux premiers soins reçus par la pépite brésilienne du club pour sa blessure au pied droit.

«Il n'a pas de douleurs, c'est beaucoup mieux après ce voyage en Espagne», où il a commencé son traitement fin janvier, a indiqué le technicien allemand, à la veille d'affronter Villefranche-sur-Saône (N1) en 8e de finale de Coupe de France.

«Il a beaucoup moins de douleur pour lui et c'est très important. C'est nécessaire de trouver la confiance sur son pied», a-t-il poursuivi.

De retour en avril ?

Neymar, qui fête mardi ses 27 ans, est apparu lundi soir avec des béquilles à sa soirée d'anniversaire, à laquelle se sont joints ses coéquipiers et son entraîneur, entre autres. «C'était son anniversaire mais d'un côté il est aussi très triste parce qu'il ne peut pas jouer avec nous. Hier (lundi) c'était aussi notre devoir d'être ici, et de lui montrer que nous étions ensemble et que nous le soutenions. C'est important pour lui», a expliqué Tuchel.

Neymar reprendra la compétition dans un délai de dix semaines, a communiqué fin janvier le PSG qui a privilégié «un traitement conservatif» plutôt qu'une opération pour le soigner.