Fed Cup : Alizé Cornet donne l'avantage aux Bleues qui mènent 2-0 face aux Belges

Alizé Cornet donne l'avantage aux Bleues qui mènent désormais (2-0) face aux Belges en Fed Cup après sa victoire contre Elise Mertens (21e mondiale). Plus tôt, c'est Caroline Garcia qui avait donné le premier point à l'équipe de France en battant Alison Van Uytvanck (50e mondiale) 7-6 (7/2), 4-6, 6-2.

Alize Cornet a battu la n°1 belge Elise Mertens 7/6 (8/6), 6/2 en un peu plus de deux heures. La n°2 française a livré un match solide face à la 21e mondiale, avec un premier set très accroché de près d'une heure et demi. Les Bleues sont désormais à un point d'une place en demi-finale, avec deux simples et un double prévus dimanche.

De son côté, pour ses retrouvailles avec l'équipe de France, Caroline Garcia, 19e mondiale, n'a pas flanché, même si elle an par moments vacillé fortement.

Ce match face à une joueuse située 30 places derrière elle au classement n'a pas été simple mais a été facilité par la grosse baisse de régime de la Belge dans le 3e set.

Mine de rien, la Française a signé samedi sa meilleure performance depuis le début de la saison. Elle n'avait jusqu'ici engrangé que deux victoires à l'Open d'Australie face à deux joueuses classées au-delà de la 200e place. Mais elle avait aussi trois défaites au compteur face à des joueuses toutes moins bien classées qu'elles.

Il y a un peu plus de dix jours, elle perdait en Thaïlande au premier tour en deux sets face à une joueuse classée au-delà du top 100.

Sa victoire face à la n° 2 belge va peut-être débloquer la Française pour le reste du week-end et lancer sa saison.

Pour l'instant, le choix du capitaine Julien Benneteau de rappeler Caroline Garcia en équipe de France en dépit d'une longue brouille de près de deux ans avec certaines de ses coéquipières, semble gagnant.